DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
0
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
0
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
0
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
0

Balıkesir'de eski eşini tüfekle vuran erkek kaçtı!

Balıkesir'de Onur K., sokak ortasında tartıştığı eski eşi Gülay Aksungur'u tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis için kaçan Onur K.'nın peşine düştü

Balıkesir'de eski eşini tüfekle vuran erkek kaçtı!
11 Kasım 2022 Cuma 09:21

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Temaşalık Mahallesi 99. sokakta meydana geldi. Onur K., iddiaya göre sokakta karşılaştığı eski eşi Gülay Aksungur ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Onur K., tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı tüfekle Gülay Aksungur'a 5 el ateş etti. Gülay Aksungur kanlar içerisinde kalırken, Onur K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Aksungur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Onur K.'nın yakalanması çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kadın şiddet #haber
Önceki Haber
Ankara'da bir evde 5 ceset bulundu!
Sonraki Haber
İzmir'de TIR otobüs durağına daldı: 2'si ağır, 4 yaralı
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
0
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
0
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
0
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
0
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.