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Balıkesir Üniversitesi 14 kişi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 14 kişi alacağını açıkladı

Balıkesir Üniversitesi 14 kişi alacak
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

İlan için başvurular 15 Ağustos 2022 ile 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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