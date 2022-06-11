KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
0
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
0

Balıkesir Üniversitesi 21 kişi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Balıkesir Üniversitesi 21 kişi alacak
11 Haziran 2022 Cumartesi 10:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlan için başvurular 10 Haziran 2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Trabzon Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
İzmir'de bir kişi, köpek beslediği için 3 kişiyi öldürdü!
Düğün yolunda feci kaza: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralı
Düğün yolunda feci kaza: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralı
0
Trabzon Üniversitesi personel alacak
Trabzon Üniversitesi personel alacak
0
Kuzenlerin ot biçme kavgası acı bitti: 3 ölü!
Kuzenlerin ot biçme kavgası acı bitti: 3 ölü!
0
Taşınmak istemeyen annesini boğarak öldürdü!
Taşınmak istemeyen annesini boğarak öldürdü!
0
Gülistan Doku'nun ablası sahneden apar topar indirildi!
Gülistan Doku'nun ablası sahneden apar topar indirildi!
0
Babasını vuran kişinin babasını bıçakladı!
Babasını vuran kişinin babasını bıçakladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.