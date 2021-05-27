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Balıkesir Üniversitesi personel alacak

Balıkesir Üniversitesi 13 akademik personel alamı yapacağını duyurdu

Balıkesir Üniversitesi personel alacak
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:17

Balıkesir Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz

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