Balıkesir Üniversitesi personel alımı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapılacak

Balıkesir Üniversitesi personel alımı
24 Şubat 2023 Cuma 11:45

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


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