Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
27 Şubat 2023 Pazartesi 10:44

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Sonraki Haber
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı
Haluk Levent: Ben bu çadırları almasaydım, AFAD da Kızılay'dan parayla alacaktı
0
İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı
İstanbul'dan geldiği Hatay'da depreme ailesiyle yakalandı
0
İçinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor
İçinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor
0
Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı
0
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.