KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ!
KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ!
0
GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
0
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
0
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
0

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 23 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
13 Ağustos 2021 Cuma 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 23 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak
Sonraki Haber
Altınbaş Üniversitesi 42 kişi alacak
Aracını kurtarmak isterken selin ortasında kaldı!
Aracını kurtarmak isterken selin ortasında kaldı!
0
28 bıçak darbesi 'canavarca bir his' sayılmadı!
28 bıçak darbesi 'canavarca bir his' sayılmadı!
0
3 yaşındaki oğluna 'ölsün' diye ilaç veren anne serbest!
3 yaşındaki oğluna 'ölsün' diye ilaç veren anne serbest!
0
Altınbaş Üniversitesi 42 kişi alacak
Altınbaş Üniversitesi 42 kişi alacak
0
Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak
Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak
0
Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.