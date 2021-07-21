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Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!

Bursa'da balkondan tüfekle ateş açan madde bağımlısı Halil İbrahim Y. (22), bu sırada kahvehanenin önünde arkadaşlarıyla birlikte çay içen Aydın Yıldız'ı (47), sırtından vurdu

Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:49

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kasap Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Aydın Yıldız arkadaşlarıyla birlikte kahvehane önünde çay içerken yerden seken saçmaların sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yakın bir binanın önünde boş kartuş buldu. Ekipler,silahın karşı binanın 3'üncü katında oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halil İbrahim Y. tarafından ateşlendiğini belirledi. 

Halil İbrahim Y. gözaltına alınırken, tek kırma olarak tabir edilen tüfeğine de el kondu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #balkondan ateş açtı #kahvehane vurulma
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