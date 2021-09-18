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Bandırma Belediyesi gayrimenkul satıyor

Bandırma Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan bazı gayrimenkuller satılacak ve kiralanacaktır

Bandırma Belediyesi gayrimenkul satıyor
18 Eylül 2021 Cumartesi 11:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait olan Edincik Mahallesi 354 ada, 21 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında , H:5.50 m, Küçük Sanayi Sitesi alanı içerisinde kalan 123,33 m2 lik parsel,  25.08.2021 tarih ve 559 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 44.398,80-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.332,00-TL dir.    
Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

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