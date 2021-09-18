Bandırma Belediyesi gayrimenkul satıyor

Bandırma Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan bazı gayrimenkuller satılacak ve kiralanacaktır

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait olan Edincik Mahallesi 354 ada, 21 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında , H:5.50 m, Küçük Sanayi Sitesi alanı içerisinde kalan 123,33 m2 lik parsel, 25.08.2021 tarih ve 559 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 44.398,80-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 1.332,00-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. İLANDAKİ DİĞER GAYRİMENKULLER İÇİN TIKLAYINIZ