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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 kişi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 18 kişi alacak
04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

 


İlan için başvurular bugün başlayacak ve 18 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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