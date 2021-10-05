ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 37 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
05 Ekim 2021 Salı 09:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

 

İlan için son başvuru tarihi 18 Ekim 2021 olarak belirtilmiştir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İstanbul Arel Üniversitesi 67 kişi alacak
Sonraki Haber
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
0
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
0
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
0
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
0
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
0
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.