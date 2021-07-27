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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 28 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Temmuz 2021 Salı 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

İlan için başvurular 26 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.


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