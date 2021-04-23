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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı
23 Nisan 2021 Cuma 12:09

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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