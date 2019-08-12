Garanti Bankası gibi bankalar, banka sınavlarının düzeylerini basit tutarak üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerini de işe alabilmektedir.

Banka Sınavları 2019 Bankalarda çalışmak isteyen ve ilgili bölümlerden mezun olanlar, bankalarda işe girebilmek için öncelikle banka sınavlarına girmek zorundadır. Garanti Bankası gibi bankalar, banka sınavlarının düzeylerini basit tutarak üniversite 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerini de işe alabilmektedir. Banka sınavlarının tarihleri, bankaların personel eksikliği kapsamında belirlenir. Her banka, kendi sınav tarihini belirler. Bankanın personele ihtiyaç duymadığı zamanlarda sınavlar 1 yıl süre ile yapılmayabilir.

Banka Sınavlarına Başvuru

Banka sınavları başvurusu banka tarafından duyurulan tarihler kapsamında yapılmaktadır. Kurumsal sınavlar kapsamındaki banka sınavlarının başvuruları için belirtilen tarihlerden önce bankaların halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimleri ile konuşmak şansınızı arttırmaz. Bankalar, kendilerine göre bazı şartlar belirleyerek sınavlardan önce duyurmaktadır. Açılacak pozisyona uygun şekilde belirlenen şartlar, sınava katılacak kişilerin sınav öncesinde elenmesini sağlar. Bankaların resmi internet sitelerinin duyurular kısmında sınav başvuru şartları ve sınav tarihleri verilmektedir. Sınavlara başvuru şartları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda örneğin Ziraat Bankası sınavlarına başvurular için istenen bir özellik 1989 öncesi doğumlu olmak olabilirken, Garanti Bankası üniversite öğrencilerini dahi bünyesine alabilmektedir. Bu nedenle sınavlardan önce sınav duyurusunda belirtilen şartları iyi incelemek gerekir.

Banka Sınavları İle İşe Alınan Pozisyonlar

Banka sınavları belirli pozisyonlar için yapılarak kişilerin işe alımlarında beklenen işi beyan etmektedir. Hangi pozisyon için sınava gireceğinize karar vererek hareket etmeniz beklenmektedir. Bankalarda çalışmak isteyenlerin sınavlarda tercih edebilecekleri pozisyonlar şöyle sıralanabilir:

Müfettiş ve uzman yardımcılığı

Servis görevlisi

Bilgi işlem uzmanı

Çağrı merkezi personeli

İhtisas elemanı

Şoför, memur ve gişe sorumlusu

Takip memuru

Güvenlik görevlisi

Bu pozisyonlara yapılan sınav başvuruları kabul edilmektedir. Bu pozisyonlardan yalnız biri için sınav yapılabileceği gibi, bir sınav ile birden fazla pozisyona personel alımı gerçekleştirilebilmektedir. Sınavlar haricinde mülakat şartı da bazı bankalarca aranabilir. Sınavda sınır olarak konan puanı almanız halinde sizden bir de mülakata girmeniz istenebilir. Sınavlara ve mülakatlara başvuru yapmadan önce bu sınavların sizin için uygun pozisyona istinaden yapıldığına emin olmanız gerekmektedir.

Banka Sınavı Ücretleri

Banka sınavları için istenen miktarlar 50 TL ile 100 TL arasında olabilmektedir. Sınav ücretleri genellikle bu aralıkta kalsa da bazı bankalar ücret aralığını 150 TL’ye kadar çekmektedir. Banka sınavlarına dair ücretlendirme bilgisi bankaların müşteri hizmetlerinden ya da internet sitelerinin duyurular kısmından öğrenilebilmekte, banka ATM’lerinden de yatırılabilmektedir.

Banka Sınavlarına Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Banka sınavları başvurusundan önce bilinmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

Sınav ve sınavın hangi pozisyona personel almak amacıyla yapıldığı hakkında bilgi alın.

Sınavda baraj uygulamasının varlığı hakkında bilgi alın.

Sınav ve mülakat biçimi hakkında yetkililerle konuşun.

Bilgilerinizi gözden geçirdikten sonra sınava girin.

Banka sınavları hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Krediler sitesini ziyaret edebilirsiniz.