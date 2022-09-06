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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 kişi alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idare personel alımı yapacak. 30 kişinin alınacağı iş için başvurular 19 Eylül 2022'de son bulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 kişi alacak
06 Eylül 2022 Salı 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker”, “Teknisyen” ve “Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, “Memur”, “Mühendis”, “Sekreter”, “Tekniker” ve “Teknisyen” kadroları için sözlü sınav şeklinde; “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 19 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.

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