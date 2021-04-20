Bankadaki son parasına sosyal mesafe haczi geldi!

Antalya'da, sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle kesilen 3 bin 150 lira cezayı ödemediği için banka hesabına e-haciz işlemi uygulanan Mesut Sedat Özen, "Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Çok üzgün ve kırgınım" dedi

Mesut Sedat Özen, Adnan B. ve Ferhat U., geçen yılın Mayıs ayında birlikte vakit geçirmek için Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır mevkisindeki ormanlık alana geldi. Bu sırada salgın nedeniyle denetim yapan jandarma ekipleri, bölgedekileri uzaklaşmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine 3 arkadaş da bölgeden uzaklaşmak için toparlanmaya başladı. Bu sırada yanlarına gelen ekipler, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 arkadaşa 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kendilerinden yaklaşık 100 metre uzakta oturan kişilere neden ceza kesilmediğini soran Özen'e ekipler, o bölgenin polis bölgesi olduğu, bu nedenle müdahale edemedikleri karşılığını verdi. Adnan B. ve Ferhat U. kesilen cezaları ödedi. Bir süredir çalışmayan Özen ise cezayı ödemedi. 15 Nisan'da, Özen'in banka hesabına, e-haciz işlemi uygulandı.

Mesut Sedat Özen, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve banka hesabına konulan haczin kaldırılmasını istediğini söyledi. Sosyal mesafe kuralına uymalarına rağmen ceza yazıldığını öne süren Özen, “Sokağa çıkma yasağının olmadığı bir günde 3 arkadaş oturuyorduk. Denetim yapan jandarma kuvvetleri yanımıza gelerek cezai işlem uygulamaya kalktı. Orada başka insanlar da olmasına rağmen bizim yanımıza gelmelerinden, olayı şahsileştirdiklerini düşünüyorum. Karakol komutanıyla görüşmeme rağmen sonuç alamadık. 10 ay sonra banka hesaplarıma e-haciz işlemi ve bloke işlemleri uygulandı. Şu an son paramın bulunduğu banka hesabımda bloke işlemi var. Bu konuyla ilgili mağdurum. Çok üzgün ve kırgınım. Yetkililerin konuyla ilgilenmelerini istiyorum" dedi.

'USULEN UYGUN'

Kararı değerlendiren avukat Ali Çelik, "Kesilen idari para cezasına karşı vatandaşımız Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkını kullanmış ve buna rağmen itirazı reddedilmişse yani teknik anlamda idari para cezası kesinleşmiş ise cezanın tahsili için işlemin vergi dairesine gönderilmesi normal. Vergi dairesinin de 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na göre tahsilat yapamayınca e-haciz uygulaması usulen normal ama tabi ki insanların çalışmakta zorlandığı bu dönemde çalışmadığı, para kazanmadığı kolaylıkla görülebilecek bir vatandaşın banka hesabındaki son kuruşuna haciz koymanın ne kadar vicdani olduğunu tartışmamız gerekir" dedi.