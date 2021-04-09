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Barakada buluştuğu sevgilisini öldürdü!

Elazığ'da, 19 yaşındaki Bahar B., bir barakada buluştuğu sevgilisi Salih Yılmaz C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşlarını arayıp, sevgilisini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı

Barakada buluştuğu sevgilisini öldürdü!
09 Nisan 2021 Cuma 09:01

Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kuleli sokaktaki bir barakada buluşan Bahar B. ile sevgilisi Salih Yılmaz C., arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Salih Yılmaz C., üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Bahar'a saldırdı. Bahar B., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih Yılmaz C. ise arkadaşlarını telefonma arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Bahar B.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bahar B.'nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, sevgilini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elazığ #kadın cinayet #cinayet #bahar b #ölüm
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