Barış Pınarı Harekitı'nda şu ana dek 40 mayın ve 227 EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, şu ana kadar 40 mayın ile 227 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce inşa edilen tünellerin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın toplantısında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, komando birliklerinin nezaretinde, dün yabancı basın mensuplarının katılımıyla 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde basın turu düzenlendiğini söyledi. Aktop, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm harekatlarda olduğu gibi 'Barış Pınarı Harekatı' alanında da sivillere, tarihi, kültürel ve dini yapılara ve çevreye zarar verilmediğinin basın mensuplarınca yerinde görüldüğünü kaydetti. Yarbay Aktop, tur kapsamında, Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li teröristlerce boşaltılan hapishanenin de incelendiğini söyledi.

Çalışmalar devam ediliyor

'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Yarbay Aktop, "Bölge halkının güvenli ve gönüllü bir şekilde evlerine geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmektedir. Bu faaliyet çok detaylı ve son derece hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 40 mayın, 227 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Özellikle meskun mahallerde terör örgütü unsurlarınca inşa edilmiş ve şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makineleriyle kullanılmaz hale getirilmektedir. Kontrolü sağlanan mahallerde devletin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

Keşif ve gözetleme

Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınında bölge halkına ekmek dağıtıldığını, tesis edilen ilk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere bölge halkına sağlık desteği verildiğini belirtti. Aktop, "Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize şükranlarımız sunuyoruz" diye konuştu. Öte yandan güvenlik kaynakları, yabancı basında çıkan, bölgede 'beyaz fosfor' mermisinin kullanıldığı iddiasını reddederek, TSK'nın envanterinde bu silahın olmadığını belirtti. Kaynaklar ayrıca harekat bölgesinde arama- tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, terörist unsurların bulunduğu takdirde meşru müdafaa hakkı kullanılarak, imha edileceğini kaydetti.

Beş asker yaralandı

Suriye'nin Resulayn kentinde beş asker insansız hava aracı, havan ve hafif silah saldırılarıyla yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklaması şöyle: "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." Türkiye ve ABD 17 Ekim tarihinde, YPG'lilerin 120 saat içinde Suriye'nin kuzeyinden çekileceği konusunda anlaşmaya varmıştı. Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri de (DSG) Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ateşkesi ihlal ettiğini, ateşkes bölgesinin dışında harekete geçtiğini öne sürerek, ABD'nin müdahale etmesini istedi.

Türkiye bizi zor durumda bıraktı

Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısından önce bir düşünce kuruluşunda konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye bizi zor durumda bıraktı. Bence harekat haksızdı" dedi. Esper ayrıca, Türkiye'nin hızla Rusya yörüngesine yaklaştığını söyledi. Esper, Brüksel'de, düşünce kuruluşu German Marshall Fund'da bir konuşma yaptı. Esper, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye'nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşı savunma yaparak, ABD askerlerini iki ateş arasında bırakıp tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin yanlış yöne gittiğini söyleyen Esper, "Türkler'in Batı yörüngesinden ziyade Rusya'nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz" dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'ın NATO toplantısındaki gündeminde Türkiye'nin Suriye harekatı ve IŞİD'le mücadele olması bekleniyor. Üst düzey bir ABD yetkilisi, Esper'in, Almanya, Fransa ve Britanya savunma bakanlarıyla IŞİD'e karşı mücadelede izlenecek yolu görüşmek üzere bir araya geleceğini belirtti.

ABD Suriye'deki petrol yataklarını tahkim ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in DEAŞ ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi. Açıklamada, şu ifade edelere yer verildi: ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir." Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyrizor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise gönderilecek asker ve kuvvetlerin neler olacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti.

Trump'tan 'Kürtler petrol nöbeti'ne tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol yataklarıyla ilgili önceki açıklamasıyla ilgili olarak, Twitter'daki yeni paylaşımında, "Bu petrol yatakları, Kürtlerin yardımıyla ele geçirilene kadar IŞİD'in elindeydi" dedi. Trump, DSG komutanı General Mazlum Abdi ile de görüştüğünü belirterek, "Belki de Kürtleri petrol yataklarının başına getirme zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı. Trump, yeni tweet'lerinde şöyle dedi: Dünkü Türkiye ve Kürtlerle ilgili konuşmamda belirttiğim petrol yatakları, ABD, bunları Kürtlerin yardımıyla ele geçirene kadar IŞİD'in elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir IŞİD'in bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." Trump, ikinci tweet'inde de, şunları ifade etti: "General Mazlum Abdi ile yaptığım görüşmeden çok memnun kaldım. Kendisi, yaptıklarımızı takdir etti, ben de Kürtleri, yaptıklarından dolayı takdir ettim. Belki de Kürtleri bu Petrol Bölgesinin başına getirmeye başlamanın zamanı geldi!" Trump, Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırıldığını açıkladığı basın toplantısında, IŞİD'i bölgeden yüzde yüz yok ettiklerini belirterek, "Çok az sayıda ABD askerinin bölgede kalacağını düşünüyorum. Petrol güvende kalacak. Ne yapacağımıza ileride karar vereceğiz" demişti.

Rus takviye birlikleri Suriye sınırına ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı: Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi. Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı.