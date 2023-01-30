Barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı!

İstanbul Esenler'de yine kadın cinayeti. Boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

Barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı!
30 Ocak 2023 Pazartesi 09:04

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenler #kadın #cinayet #ölüm
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