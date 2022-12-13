Barışmak için bir araya gelmişlerdi! Bursa'da bir kişi öldü, bir kişi yaralı!

Bursa Gemlik'te Ramazan B., aralarında husumet olan Emre Yelseli'yi barışmak için arabasını aldı ve Kumla Mezarlığı'nın yakınına götürdü. Burada konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., tabanca ile bacağından vuruldu, Emre Yelseli ile bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yelseli kurtarılamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Ramazan B., aralarında bulunan husumet sonlandırmak üzere 25 yaşındaki Emre Yelseli’yi otomobiline alıp, Kumla Mezarlığı’nın yakınına götürdü. İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan B. ise tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ramazan B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.