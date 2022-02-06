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Barışmak için buluştular: 2 ölü, 6 yaralı

Barışmak için buluştular: 2 ölü, 6 yaralı
06 Şubat 2022 Pazar 09:26

Sinop'un Boyabat ilçesinde, husumetli 2 grubun barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kavga haberinin duyulmasıyla yaralıların tedaviye alındığı hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bağcılar Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Husumetli olan 2 grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÖNÜNDE DE GERGİNLİK

Kavga haberinin duyulmasıyla hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı. İlçede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinop #ölüm #kavga #barışma #cinayet
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