Barışmak için evine götürdüğü eşini öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı

Şiddet gördüğü için baba evine giden eşini barışma vaadiyle tekrar eve götüren erkek, daha sonra da eşini öldürdü

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Süryan B., eşi Mehmet B.'den sürekli şiddet gördüğü için babasının evine giderek oraya sığındı.

Kayınbabasının evine giden Mehmet B., eşine bir daha şiddet uygulamayacağı sözü vererek, onu da alıp evine döndü. Eve giden Süryan B. ile Mehmet B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Mehmet B., eşi Süryan B.'yi, O sırada orada olan oğlu Azad, kız kardeşi Fatma S. ve ismi öğrenilemeyen yeğenini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Süryan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer vurulan kişilerin yaralı olduğu belirlenirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Mehmet B.'nin ise olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi.