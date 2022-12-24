Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!

Eskişehir'de bulunan bir eğlence mekanında çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesi ile dışarı çıkartılan Onur Ö. dehşet saçtı. Onur Ö., dışarda kavga ettiği mekan çalışanlarından 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olayda hafif yaralanan Onur Ö. gözaltına alındı

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö., iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö., rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.’yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.