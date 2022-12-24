KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
0

Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!

Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
24 Aralık 2022 Cumartesi 09:21

Eskişehir'de bulunan bir eğlence mekanında çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesi ile dışarı çıkartılan Onur Ö. dehşet saçtı. Onur Ö., dışarda kavga ettiği mekan çalışanlarından 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu'nu silahla vurarak öldürdü. Olayda hafif yaralanan Onur Ö. gözaltına alındı

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki barların bulunduğu Vural Sokak'ta, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Ö., iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Mekana silahlı dönen Onur Ö., rastgele ateş ederken işyeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu ile tartıştı. Bu sırada Onur Ö., Demircioğlu’nu göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircioğlu’nun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada hafif yaralanan Onur Ö.’yü sokakta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., ifadesi için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #barlar sokağı #cinayet #haber
Önceki Haber
İzmir'de 'şok evlerine' polis baskını: 91 kaçak yakalandı!
Sonraki Haber
İzmir'de skuter kullananlar dikkat! İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu!
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
0
Danıştay Başkanlığı personel alacak
Danıştay Başkanlığı personel alacak
0
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
0
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
0
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
0
Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!
Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.