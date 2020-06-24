Baro mücadelemiz devam edecek

Ankara girişinde durdurularak fiili gözaltı koşulları altında ve kötü koşullarda tutulmaları üzerine 27 saati aşan direnişi kazanarak Anıtkabir’e çıkan baro başkanlarından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyeleri İzmir’de büyük bir coşku ile karşılandılar

İzmir Baro Binası önünde avukatlar, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlardan oluşan topluluğa seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “Ankara’nın girişinde, Cumhuriyet’in başkentinin girişinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş baro başkanlarını durduracak kadar pervasız, ceberut, faşist bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bizi durdurdukları andan itibaren tam bir tecrit içine alındık. Dışarıdan gelen dostlarımızla, meslektaşlarımızla, basın mensupları ile görüştürmemek için, Ankara’nın sokaklarında yürümemizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Eziyet noktasında uygulamalar vardı” dedi. Yağan yağmura rağmen çadır kurulmasına izin verilmediğini, sandalye verilmediğini, gelen yemekleri ancak uzun pazarlıklar sonucu alabildiklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, “istediler ki yorulalım, istediler ki vazgeçelim, istedikleri teslim olalım. Ama iki gün boyunca orada bulunan baro başkanları şunu çok net bir biçimde ifade ettiler. Ya bu barikatı yıkacağız ya da buradan ayrılmayacağız! Onları en çok korkutan da yürüyüşe izin verilmediği takdirde Türkiye’nin dört bir yanından bütün meslektaşlarımızın Ankara’ya geleceğini söylememiz oldu” dedi.

Mücadeleye devam edeceğiz

Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “yürümeye devam edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, siz haksızsınız. Kazanmak için ne gerekiyorsa, neyi nerede ne zaman söylemek gerekiyorsa biz orada olacağız ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi. “Bugün orada kazanan sizin varlığınız, sizin gücünüzle beraber orada bulunan baro başkanlarının birlikte ve örgütlü hareket etmesiydi” diyen Av. Özkan Yücel, “zaman bize bir kez daha gösterdi ki örgütlü güç, örgütlü mücadele yenilmez. Kazanmak için hep birlikte hareket etmek, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar direnmek zorundayız” dedi.

Bir zafer sarhoşluğu içinde olmadıklarını dile getiren Av. Özkan Yücel, “işimizin daha yeni başladığının farkındayız. Bu bölme, parçalama ve ele geçirme projesi bu ihanet projesi, bu ülkenin insanlarına zarar projesi, hak ihlallerine müdahalenin ortadan kaldırılmasına, baroların güçsüzleştirilmesine yönelik müdahale, siyasi iktidara yönelik eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik müdahale sona erene kadar, taslak, tasarı, çalışma ne varsa bunlar geri çekilene kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin birçok yerinde, adliyelerde yapılan destek eylemlerine de değinen Av. Özkan Yücel, “bir çağrı üzerine basın açıklamaları, oturma eylemleri örgütlediniz. Aslında onlar bu fotoğrafı gördüklerinde çekindiler” dedi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in konuşmasının ardından “Savunma Yürüyüşü” ve baro başkanlarının Ankara’da gerçekleştirdiği direnişin görüntülerinden oluşan bir film izlendi.



