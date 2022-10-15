Bartın'da maden ocağında patlama: Ölü sayısı sürekli artıyor!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlama anında madende 110 işçinin çalıştığını ve riskli bölgede 49 kişinin olduğunu belirterek, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 11 yaralımız var. Yaralılardan 6'sı İstanbul'da, 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Yaralıların hayati bir riski bulunmuyor. Madende 15 işçimiz mahsur durumda" dedi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlatırken, maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

BİRÇOK İLDEN DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada çeşitli illerdeki ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ BARTIN'A GİTTİ

Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi.

BAKAN SOYLU: RİSKLİ BÖLGEDE 49 KARDEŞİMİZ VARDI

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" dedi." dedi.

26 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saat 06.10'da olayla ilgili son durumu paylaşan Bakan Soylu, patlama anında madende 110 işçinin çalıştığını ve riskli bölgede 49 kişinin olduğunu belirterek, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 11 yaralımız var. Yaralılardan 6'sı İstanbul'da, 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Yaralıların hayati bir riski bulunmuyor. Madende 15 işçimiz mahsur durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan sonra bir kez daha açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise, "Şu anda patlamanın olduğu noktayı biliyoruz. Aşağıda 15 işçimiz mahsur durumda. İşçilerimizin yerini biliyoruz. Ancak onlara ulaşmak için yangın ve karbonmonoksit gazının etkisini azaltmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.