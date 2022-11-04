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Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaralanan Taner Şen (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
04 Kasım 2022 Cuma 16:02

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta meydana gelen, 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı faciada, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Taner Şen, yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilindiği gibi, Bartın'dan getirilip, İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor" dedi. 

Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2019 yılında mekanize işçisi olarak çalışmaya başlayan Taner Şen’in bekar olduğu öğrenildi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #maden #ölüm #haber
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