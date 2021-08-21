INSTAGRAM HESABI AÇTI
INSTAGRAM HESABI AÇTI
0
MAHKUM-GARDİYAN AŞKI!
MAHKUM-GARDİYAN AŞKI!
0
204 ÖLÜM DAHA...
204 ÖLÜM DAHA...
0
BU İKİLİYE DİKKAT!
BU İKİLİYE DİKKAT!
0

Bartın'da selin bilançosu belli oldu

Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan 58 yerleşim yerinde 16 bin 703 kişinin etkilendiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bölgede 23 milyon 107 bin 924 lira zararın olduğu tespit edildi

Bartın'da selin bilançosu belli oldu
21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:52

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler, Zafer, Yılanlar, Derecik, Yenihan, Çubuklu, Ceyüpler ve Çubukbeli köylerinde 11 gün önce etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 44 saatte Ceyüpler köyüne 362, Ulus merkez 166 ve Ulus Çubukbeli köyüne 136 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin ardından ekipler tarafından 341 kişi evlerinden kurtarılırken, 7 kişi tedavi gördüğü hastanelerden taburcu edildi. Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan Arife Ünal’ın (85) 4’üncü günde evinin yaklaşık 600 metre aşağısındaki toprağın 1,5 metre altında cansız bedenine ulaşıldı.

Sel sonrasında 223 araç ve 522 personelle yaralar sarılmaya devam edilirken, Karayollarına bağlı 4 ve özel idareye ait 9 köprü tamamen yıkıldı. Bartın-Karabük yolu Bahçecik köyünde yıkılan 3 köprü ile Yenihan mevkisindeki yol çalışmaların ardından tamamlanarak ulaşıma açıldı. Abdipaşa-Kumluca ve Kozcağız beldeleri birbirine bağlayan köprü yıkılarak, geçici panel köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesinde 28 yerleşim yerine su verilemezken, elektriksiz olan bölgenin olmadığı bildirildi.

479 konutun hasar gördüğü sel bölgesinde şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4 bina yıkıldı. Türk Kızılay koordinesinde 7 mahallede 13 bin 568 adet 5 litre su, 10 bin adet bardak su dağıtımı ile 3 öğün 2 bin 250 kişiye sıcak yemek, 190 adet gıda kolisi ve bin 800 adet yardım kolisi Bartın’a ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bartın, Kastamonu ve Sinop’un ‘Genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ ilan etmesinin ardından Bartın’da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ulus’ta konut, taşıt, iş yerleri, tarımsal alanlar ile özel işletmelerinde zarar ve hasarın toplam 23 milyon 107 bin 924 lira olduğu tespiti yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #bartın sel #sel bilançosu #karadeniz sel #sel
Önceki Haber
Angelina Jolie Instagram hesabı açtı. Nedeni ise çok başka...
Sonraki Haber
Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesi yapıldı
Genç kızı ıssız bir yere götürüp darp ettiler!
Genç kızı ıssız bir yere götürüp darp ettiler!
0
Video çekerken korkunç şekilde can verdi!
Video çekerken korkunç şekilde can verdi!
0
Kendisine bakmayan babasına 350 bin TL'lik dava açtı
Kendisine bakmayan babasına 350 bin TL'lik dava açtı
0
İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 20 kişi alacak
0
İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 kişi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi 15 kişi alacak
0
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.