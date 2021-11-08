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Bartın Üniversitesi 40 kişi alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli çalıştırmak üzere 40 personel alımı yapacağını duyurdu

Bartın Üniversitesi 40 kişi alacak
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bartın Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması zorunludur.

İlan için başvurular 22 Kasım tarihine kadar sürecektir.


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