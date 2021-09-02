Başından vurulu halde sağlık ocağına götürülen genç kadın öldü

Antalya'da tabancayla başından vurulmuş olarak eşi Celal S. (23) tarafından sağlık ocağına götürülen Ela S., (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Celal S. gözaltına alındı. Ela S.’nin eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla kendisini vurduğu öne sürüldü

Olay, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Celal S., otomobille, yaralı eşi Ela Ş.’yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı. Ela S.’nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül’de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.

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