Başkan Batur'dan Romanlara: Destek bizden, proje sizden

Konak Belediyesi ile Çağdaş Romanlar Derneği arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. "En Roman Dostu Belediye Başkanı" ödülü sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, imza töreninde yaptığı konuşmada, Romanların sorunlarının çözülmesi için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylerken "Destek bizden, proje sizden" dedi.

Konak Belediyesi ile Çağdaş Romanlar Derneği arasında, ortak proje çalışmaları ile ilgili işbirliği yapılması, söz konusu projelere yönelik Avrupa Birliği ve diğer hibe desteklerinde beraber çalışılması amacıyla işbirliği sözleşmesi imzalandı. Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (ARGE) hizmet binası olan Halilrıfatpaşa Köşkü'nde gerçekleştirilen imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı Halit Keser, Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Konak İlçe Yöneticileri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. "Romanlara Yönelik Eylem Planı ve 5 Yıllık Stratejik Plan" temel alınarak hazırlanan işbirliği protokolü ile Konak Belediyesi ve Çağdaş Romanlar Derneği ulusal ve uluslararası birçok projede birlikte yol yürüyecek. İzmir'de 11 Roman derneğiyle bir araya gelerek işbirliği sözleşmesi imzalayan ve bu sözleşmeyle yerel yönetim olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada, göreve başladığı 2019 yılından bu yana Roman toplumu için ellerinden gelen katkıyı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Batur: Roman toplumunun bir tane sorununu halletsek bizim için iftihardır

Kentin özellikle Konak için çok önemli bir kesimi olan Roman toplumunun, daha iyi noktaya gelmesi için; gerek eğitim, gerek aş, iş ve diğer sıkıntılarının çözülmesi için projeler üretilmesinde ellerinden gelen katkıyı sunduklarını belirten Başkan Batur, bunu dayanışma içinde yürütmeye çalıştıklarını da söyledi. Batur konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çağdaş Romanlar Derneğimize çok teşekkür ederim, Başkanına ve Yönetimine. Bilimsel olarak çalışıyorlar özellikle kendi toplumları için, o topluma yararı olacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Biz bir nebze olsun onların bu projelerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Yerel yönetim, ilçede yaşayan her kesime dokunmalı, ben o gözle bakarım yerel yönetime. Özellikle Roman kardeşlerimizin çok problemleri var. Bu problemlerin bir tanesini, iki tanesi halletsek bizim için iftihar meselesidir, büyük bir huzur meselesidir. Onun için çalışmaları bugüne kadar getiren gerek Meclis Üyesi arkadaşlarımıza ve her zaman bizlerin yanında olan ve bizleri destekleyen muhtar arkadaşlarıma, hepsine teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan Mehtap, İsmetpaşa, Tan, Güney, Zeytinlik Mahallesi Muhtarlarımız burada bulunarak bu projeye destek olduklarını da ifade ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum."

"Projeler sürdürülebilir olmalı"

Konuşmasında, sıkıntılı olan bölgelerin sorunlarını çözmenin yerel yönetimlerin birinci önceliği olması gerektiğinin altını sıkça çizen Başkan Batur, bu konuda da Konak Belediyesi'nin başarısına vurgu yaptı. Başkan Batur, "Bu konuda Konak Belediyesi, baştan beri kendini bu konuda adamış ve dezavantajlı grupların problemlerini çözme noktasında ARGE Müdürlüğümüzü de daha aktif hale getirdik. Gerek Müdürümüze gerek çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yapacağımız protokol ile Roman kardeşlerimizin eğitimle, yaşam biçimiyle ilgili problemlerinin çözülmesi noktasında çok iyi projeler bekliyoruz Çağdaş Romanlar Derneği'nden. Destek bizden, proje sizden, biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çağdaş Romanlar Derneği ile bu projeyi yürütmek bizim için de bir onurdur. Protokolün hayırlı olmasını ve sürdürülebilir olmasını diliyorum. Bizim bu projelerin sürdürülebilir olmasını sağlamamız lazım. Bunun için de hem Derneğimize hem Müdürlüğümüze güveniyorum" diye konuştu.

Keser: Avrupa Birliği Projelerini daha sık yapacağız

Çağdaş Romanlar Derneği'nin Kurucu Başkanı Halit Keser de imza töreninde yaptığı konuşmada sözlerine, kuruldukları günden bu yana yaptıkları çalışmaları kısaca anlatarak başladı. İş-Kur, Halk Eğitim Merkezi ve benzeri kurumlarla özellikle Roman kadınlarına yönelik yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Keser, bunları yaparken bütün kurum ve kuruluşları işin içine katmaya özen gösterdiklerini söyledi. Keser, "Bu anlamda da çok değerli çalışmalara, çok değerli işlere imza attık. Ulusal ve uluslararası yaptığımız çalışmalarla, katıldığımız toplantılarda Romanların sorunlarını dile getirmeye çalıştık, mümkün olduğunca sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu anlamda geçmiş dönemde başkanlık yapmış Muzaffer Tunçağ, Hakan Tartan ve Sema Pektaş Başkanlarıma da bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yaptığımız protokolde bundan sonraki süreçte Abdül Başkanımın bize vereceği güç ve gayretle bundan sonraki süreç bizim için milat olacak. Bundan sonra Avrupa Birliği projelerini daha sık yapacağız, daha çok uygulayacağız. Bununla ilgili Konak Belediyesi ARGE Müdürlüğümüz Abdül Başkanımın desteği ile bize mükemmel destek oluyor. Hatta şu anda üç projemiz geçmek üzere. Abdül Başkanıma çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bizim Başkanımızsınız"dedi.