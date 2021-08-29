GÖZTEPE'NİN İLK GOLÜNÜ KİM ATTI?
GÖZTEPE'NİN İLK GOLÜNÜ KİM ATTI?
0
8 ASIRLIK GELENEK
8 ASIRLIK GELENEK
0
ÜZEN HABERİ VERDİ
ÜZEN HABERİ VERDİ
0
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI...
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAYISI...
0

Başkan Böcek'in acı günü!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek (62) koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Daha önce kendisi de koronavirüs tedavisi görüp 108 gün sonunda taburcu olan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik" dedi

Başkan Böcek'in acı günü!
29 Ağustos 2021 Pazar 16:22

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Şadi Böcek'in akciğerlerine emboli atması sonucu Covid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.

Geçen sene ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #muhittin böcek #ölüm #şadi böcek
Önceki Haber
8 asırdır bu geleneği yaşatıyorlar
Sonraki Haber
Göztepe'nin ilk golünü kim attı?
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!
0
5 yavru köpek vahşice katledildi!
5 yavru köpek vahşice katledildi!
0
14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
0
Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 10 kişi alacak
0
TOKİ Yozgat'ta 175 konutu satışa çıkardı
TOKİ Yozgat'ta 175 konutu satışa çıkardı
0
Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor
Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.