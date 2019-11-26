Başkan Çelik, SODEM yönetiminde

2011 yılında İstanbul'un 12 sosyal demokrat belediyesinin öncülük ederek kurduğu, kısa sürede sayısı yüzleri bulan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) olağan genel kurulunda yeni yönetim kadrosu belirlendi.

SODEM ve SODEM-SEN'in Başkanlığına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi. Yeni yönetim kurulunda şu başkanlar görev aldı: Alper Taşdelen (Çankaya), Recep Gürkan (Edirne), Şükrü Genç (Sarıyer), Tanju Özcan (Bolu), Birsen Çelik (Bozkurt), Serdil Dara Odabaşı (Kadıköy), Ali Kılıç (Maltepe), Gökhan Yüksel (Kartal), Rıza Akpolat (Beşiktaş) ve Ali Orkun Ercengiz (Burdur) yer aldı.

Mutluluk duydum

Bu göreve seçilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğunu belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yerel yönetimlerin kendi aralarındaki diyalog ve işbirliğine inanılmaz derece önem veriyor. SODEM ve SODEM-SEN'in kuruluş ilkesi de budur. İlçemizde yapmış olduğumuz projelerimizin takip ve takdir edilmesi, bu göreve seçilmemizdeki en büyük etkendir. Bizleri bu göreve layık gören herkese buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.