Başkan Sengel, İstanbul seçiminde görevli

Selçuk Belediye Başkanı Sengel, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde okul görevlisi olacak. Seçim günü İstanbul’da görev yürütecek tek İzmirli başkan olan Sengel, “23 Haziran’da biz CHP’lilere başka bir görev düştü. Ben Selçuk Belediye Başkanı olmamın yanı sıra hukukçuyum da… Genel merkez yöneticilerimizle görüştüm. Pazar günü için okul görevi istedim. Hukukçu kimliğimle orada olacağım. Adaletin tecelli etmesi ve İmamoğlu’nun hak ettiği koltuğuna oturması için çalışacağım” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Filiz Ceritoğlu Sengel, 31 Mart’ta gerçekleşen fakat Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla iptal ve 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için harekete geçti.

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun AK Partili Aday Binali Yıldırım karşısında zafer ulaşması için genel merkezden görev istediğini aktaran Belediye Başkanı Sengel önemli açıklamalarda bulundu.

23 Haziran Pazar Günü yapılacak seçim için 2 gün önceden yola çıkan Başkan Sengel, saha çalışmalarına katılarak İmamoğlu’na oy isteyecek. Aynı zamanda hukukçu olan Sengel ayrıca seçim günü Güngören’de bir okulda görevli sıfatıyla ter dökecek.

İstanbul’da seçim günü görev yürüteceği belirtilen tek İzmirli belediye başkanının Sengel olduğu da aktarıldı.

Kararın mantığı yok

Başkan Sengel İstanbul’da gerçekleştireceği sandık mesaisi için konuşurken, “Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde aynı bizim gibi seçilmiş bir belediye başkanıdır. Ancak YSK’nın hukuk mantığı olmayan kararıyla mazbatası elinden alındı ve 23 Haziran’da biz CHP’lilere başka bir görev düştü. Ben Selçuk Belediye Başkanı olmamın yanı sıra avukatım da… Genel merkez yöneticilerimizle görüştüm. Pazar günü için okul görevi istedim. Hukukçu kimliğimle orada olacağım. Adaletin tecelli etmesi ve İmamoğlu’nun hak ettiği koltuğuna oturması için çalışacağım. Her şey çok güzel olacak ve olmalı da!” dedi.