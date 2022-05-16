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Başkan Soyer'den operasyon eleştirilerine yanıt: Bunlar bizi yıldıramaz

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bir personelin terör soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin ilk kez değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her kurumda terörist çıkabileceğini belirterek "Bunlar bizi yıldıramaz kardeşim" dedi.

Başkan Soyer'den operasyon eleştirilerine yanıt: Bunlar bizi yıldıramaz
16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:54

FATİH ÖZKILINÇ-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun 12 Nisan'da başlattığı soruşturma kapsamında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli M.D. savcılığın itirazıyla tekrar tutuklandı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra İzmir'de Çiğli Belediyesine son olarakta İzmir Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan M.D'nin tutuklanmasına  yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

İşimizi yapmaya devam ediyoruz, yıldıramazlar

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesinin düzenlediği “Başka Bir Yaşam Mümkün” etkinliğine katılan Başkan Soyer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli M.D.'nin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Soyer, “Bütün kamu kuruluşlarında oluyor. Bürokraside, bakanlıklarda, orduda oluyor. Her yerde terörist çıkabiliyor. O teröristlerin çıkması nedeniyle de kurumlara baskın yapılmış kabul edilmiyor. Bu maalesef böyle. Sonuçta biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz kardeşim” dedi.

Etiketler; #terör #izmir büyükşehir belediyesi #tunç soyer
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