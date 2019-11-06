Başkan Soyer'e 'İzmir'e bak' çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son dönemde Barış Pınarı Harekatı, Kıbrıs gibi konularda gündemde yer alan söylemlerini eleştirerek, "Bu davranışlar, eylemler ve söylemler gizli bir ajandası olduğu izlenimini uyandırıyor. Bir an önce bunu bırakmasını İzmir'e bakmasını söylüyoruz." dedi

Kerem Ali Sürekli, bir otelde basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda, il yönetim kurulu üyeleriyle 6.5 ay önce göre İzmir'e hizmet etmek için göreve geldiklerini, 30 ilçedeki teşkilat üyeleriyle çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeki 7 aylık sürecini değerlendiren Sürekli, şöyle konuştu: Tunç Bey'in kendi deyimiyle '7 ayda laylaylom'. Seferihisar'da 'Biz laylaylom yapıyoruz' diyordu. Büyükşehirde'de laylaylom, bu böyle gidecek. Şahsen geleceğe dair hiçbir umut ışığı göremiyorum. Bu kısım icraat yönüyle yatırımlar kısımıyla böyle. Aziz Bey'den kalan yatırımlar aksaklıklarıyla gidiyor. Buca Metrosu'nu hükümetinde ivedi olarak onaylamasıyla bir şeyler yapılıyor. Onun dışında İzmir'in ulaşım ve altyapı sorunlarında hiçbir ilerleme yok. Kerem Ali Sürekli, AK Parti Hükümeti'nin, Gördes Barajı'nı yaparak İzmir'in su sorununu çözdüğünü ancak kenttin özellikle de yaz aylarında yaşadığı derelerden kaynaklı koku sorunu karşısında, Büyükşehir Belediyesinin hiçbir şey yapmadığını savundu. Sürekli, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 175 kez yurt dışına çıktığını belirttiği Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde de sık sık yurt dışı ziyaretlerine devam ettiğini kaydetti.

Söylemleri belli bir amaç gayesinde

Soyer'in yerel siyasetten daha çok genel siyasete yönelik açıklamalar yaptığına işaret eden Sürekli, şöyle dedi: Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadelede önemli bir operasyon. Çokta başarılı oldu ama çıkıyor Büyükşehir Belediye Meclisinde bu operasyona, tırnak içinde söylüyorum 'savaş' diyor. Bu savaş söyleminin gayesini biliyoruz. Çünkü bütün eylem ve söylemleri belli bir amaç gayesinde yapılıyor Tunç Bey'in. Kıbrıs konusunda açıklama yapıyor, sonra o açıklamayı yalanlıyor. Geçmişte yaptım diyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da bunu açıkladı. Haberi yapan gazete de açıkladı.Toplumsal cinsiyet eşitliği logosunu gündeme getiriyor. Bizzat kendisi belirliyor. Buna tepki olarak bugün komisyon üyelerimiz istifa ettiler. Sonra geçen hafta, partisinin düzenlediği Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın davetinden 2 ay geçmesine rağmen bir şey olmadığını söylüyor. Sadece 'whatsapp' grubunun kurulduğunu söylüyor. Halbuki ciddi çalışmalar yapılıyor. Elektirik Fabrikası ve Bostanlı Balıkçı Barınağı ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

Gizli ajandası izlenimi uyandırıyor

Bunların doğru şeyler olmadığını kaydeden Sürekli, "Bu davranışlar, eylemler ve söylemler gizli bir ajandası olduğu izlenimini uyandırıyor. İnşallah bu tutumlarını düzelttir. Yapıcı olmaya çalışıyorum. İzmir'in hassasiyetleriyle çelişen kendi tabanında tepkisini çeken eylemler ve söylemler var. Bir an önce bunu bırakmasını İzmir'e bakmasını söylüyoruz." dedi. Sürekli, Elektrik Fabrikasının İzmir'e kazandırılması konusunu takip ettiklerini belirtti. Karşıyaka'ya yapılması planan stat inşaatına ilişkin ise Sürekli, o stadın belirlenen alanan yapılacağını, yeni seçilen Karşıyaka Belediye yönetimininde bu konuda destek olduğunu, teknik sorunların aşılıp, ödenek tahsisi ve ihale tarihi zaman beklendiğini sözlerine ekledi.