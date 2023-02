Başkan Soyer Hatay'da koordinasyon merkezine geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden deprem bölgesine giderek Hatay'daki koordinasyon merkezini ziyaret etti. Afet bölgesinde görevli 16 daire başkanlığına bağlı ekiplerle durum değerlendirmesi yapan Başkan Soyer, alanda kurulan birimlerin çalışmalarını inceledi. Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Başkan Soyer, depremzedelerin her zaman yanlarında olacaklarını ve yaralarını sarmak için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından tüm birimleriyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da kuracağı koordinasyon merkezlerinden ilki Hatay'da EXPO yolu üzerinde hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün akşam saatlerinde Hatay Koordinasyon Merkezi'ne gelerek İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Mezarlıklar, Sosyal Projeler, Eşrefpaşa Hastanesi başta olmak üzere alanda görevli ekiple toplantı yaptı. Toplantının ardından Başkan Soyer, çadır kent alanını ziyaret ederek depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu, sohbet etti. Çadır alanında kurulan birimleri gezen Başkan Soyer, fen işleri şantiyesi, lojistik merkez, sahra hastanesi ve itfaiye koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.

“İzmir adına gurur duyuyoruz”

Deprem bölgesinde çalışan tüm personele teker teker teşekkür eden Başkan Soyer, “İyi ki varsınız, bugünleri hep birlikte aşacağız” dedi. Başkan Soyer, “İlk günden beri arkadaşlarımız adım adım buradaki hizmet koşullarını iyileştirmeye yönelik gayret harcıyor. Sahra hastanemizle, mobil mutfağımızla, arama kurtarma ekibimizle hizmetteyiz. Şu an 16 daire başkanlığımıza bağlı personel burada görev yapıyor. 700’ün üzerinde arkadaşımız var. İtfaiye personelimiz günlerdir burada görevlerini sürdürüyordu. Bugün artık başka bölgelere nakledildiler. Her bir arkadaşımla iftihar ediyorum. Çok zor koşullarda, çok yoğun bir tempoda, çok yorucu bir çalışma ortaya koydular. Çok can kurtardılar, çok derde derman oldular. Dolayısıyla İzmir adına gurur duyuyoruz. Her birine minnettarım. Daha uzun süre burada görev yapacaklar. Her gün hizmetin kalitesini artırarak, alanı genişleterek yaraları sarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız nefes alana kadar yanlarında olacağız”

Başkan Soyer, “Burada vatandaşlarımız nefes alana kadar yanlarında olacağız. En zor bölümü suyla ilgili bir bölümdü. İskenderun’a su veren terfi istasyonlarından biri arızalıydı. Arkadaşlarımız onu tamir etmeyi, su vermeyi başardılar. Şu an İskenderun'un 3'te 2’sine su verir hale geldik. Belediyecilik hizmetlerini İzmir’de nasıl sürdürüyorsak burada da en mükemmel şekliyle sürdürüyoruz. Buradan Osmaniye’ye gideceğiz Osmaniye’de çok yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Arkadaşlarım ilk günden beri orada da gayret içindeler. Bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.