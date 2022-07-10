Başkan Soyer: İzmir'in vicdanını temsilen buradayız

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıldönümü anma etkinliklerine katılmak üzere Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’in anıt mezarının ziyaret etti. Başkan Soyer, savaşın izlerine dikkat çekerek, “İzmir'in vicdanını temsilen buradayız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ/BOSNA HERSEK-İkinci dünya savaşından sonra yaşanan insanlık trajedisi olan Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 27 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki heyet de Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıldönümü anma etkinliklerine katılmak ve bir dizi ziyaret için İzmir’den Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi.



“Görevimizi yerine getiriyoruz”

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yıl dönümü kapsamında anma programı ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz'da, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 50 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceği tören öncesi ülkeye gelen Başkan Soyer ve beraberindeki heyetin ilk adresi bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç’in anıt mezarının da bulunduğu soykırımda yaşamını yitiren bin 503 şehit Boşnağın da kabrinin yer aldığı Kovaci Şehitliği oldu. Burada Başkan Soyer, Bilge Kral Begoviç’in anıt mezarına çelenk sunup mezarı başında dua etti. İzzetbegoviç’in kabir ziyaretinin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, “Aliya İzzetbegoviç, bir komutandan ziyade bir filozof ve Avrupa'nın tarihi boyunca yaşadığı en büyük katliamlardan birinde mağdur olmuş milletine sahip çıkmış bir büyük lider. 20’inci Yüzyıl’da Avrupa'nın göbeğinde olması, trajedinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. O yüzden onu bugün burada anmaktan hem büyük acı duyuyoruz hem de hatırlatma görevimizi yerine getiriyoruz. Biz İzmir'den bugün buraya gelirken aslında İzmir'in vicdanını temsilen buradayız. İzmir'in vicdanını diri tutmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.



Savaşın izleri her yerde



Kovaci Şehitliğinin ardından Başken Soyer ve beraberindeki heyet, Bosna Savaşı döneminde düzenlenen katliamların yapıldığı alan olan Markale Pazarı’nı, 27 Mayıs 1992 sabahında atılan havan topunun ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere isabet etmesi sonucu 26 sivilin hayatını kaybettiği ve 108 sivilin yaralandığı Ferhadiye Caddesi’ni, Sırp askerlerinin bombardımanıyla yıkılan Vijecnica Kütüphanesini, Sırp ordusunun imha etmeye çalıştığı Başçarşı’yı, Gazi Hüsrev Bey Camii’ni, Katedral ve Sonsuz Ateş Anıtını ziyaret etti.



Heyette kimler yer alıyor?



Başkan Tunç Soyer’in Saraybosna ziyaretine İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partili Nilay Kökkılınç, Atilla Baysak, Taner Kazanoğlu, İYİ Partili Sedat Sarı, AK Partili Ertuğrul Akgün, Fikret Mısırlı ve Deva Partili Nezih Özuyar ile Balkan derneklerinin temsilcileri ve İzmir basın heyeti eşlik etti

