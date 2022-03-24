Başkan Soyer Mardin'de: Sıkıntıları dayanışma ile aşacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mardinliler Federasyonu’nun daveti üzerine gittiği Mardin'de onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile buluşan Başkan Soyer, dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, bu sıkıntılı günleri aşmanın reçetesinin dayanışma olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mardin'de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşların katıldığı yemekte konuşan Başkan Tunç Soyer, Mardin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkenin ve dünyanın zor günlerden geçtiğini belirten Soyer, “Bir yandan iklim krizi, bir yandan savaş tehdidi, bir yandan elektrik ve gıda fiyatlarındaki artış. Ne yapacağız da bununla başa çıkacağız? Tek bir reçete var. Dayanışma içerisinde olacağız. Birbirimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Biz öylesine büyük ve kadim bir kültürün insanlarıyız ki aslında bütün bunlarla başa çıkacak malzeme elimizin altında. Biz aslında farklılıklarımızla zenginiz. Farklılıklarımızı bir arada tutmayı başardığımız ölçüde güçleniyoruz” dedi.

Başkan Tunç Soyer, “Mardin'e, Mardinliye bir kez daha hayran oldum. Bütün yaşadıkları sıkıntıya rağmen Mardinlilerin güler yüzü ile karşılaştık, hoşgörüsünü gördük. Bununla iftihar ettim” diye konuştu.

“Bütün bunların üstesinden geleceğiz”

Uzlaşmadan ve kucaklaşmadan yana bir iktidara çok yaklaştıklarını ifade eden Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bu bereketli topraklarda, bu kadim kültürün, bu binlerce yıl geriye giden olağanüstü zengin kültürün evlatları olarak biz çok daha iyisine layığız. Çünkü bu topraklar bize çok daha fazlasını veriyor. Ama bunun dağılımında adaletsizlik var. Alın teri ile ekmeğini kazanan insanların, ekmeğini kazanamaz hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunların üstesinden geleceğiz. İnanıyorum ki bu toprağın insanları olarak bizler çok daha yüksek bir yaşam kalitesi seviyesinde hep beraber güler yüzle, umutla yaşayacağız.”

“Güzel bir memleketi el birliği ile hep beraber kuracağız”

Başkan Soyer dayanışmanın önemine değinerek, “Hak ettiğimiz aydınlık, güzel memleketi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, bu cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak asli görevimizdir. Bize bu memleketi vatan haline getiren atalarımız bizler bu topraklarda özgürce yaşayabilelim diye ölüme koştular. Şimdi bizim canla başla çalışmamızın zamanıdır. Bütün Türkiye'de bugün bu birlikteliğin ne kadar kıymetli olduğu daha çok anlaşılıyor. Daha güzel bir memleketi el birliği ile hep beraber kuracağız. Bütün bu dönemlerin sıkıntısını atlatacak güce, kuvvete sahibiz. Yeter ki birbirimizin elini bırakmayalım” şeklinde konuştu.

“Korkmayacağız cesur olacağız”

Mardin ile İzmir arasında çok renklilik konusunda benzerliklerin bulunduğunu da kaydeden Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Burası çok kültürlü bir yapı. Bu büyük bir zenginlik. İzmir'de de bu var. İzmir'de bir liman kenti olmasının getirdiği farklı kültürlerin, dinlerin bir arada olmasıyla zenginleşen, refahı büyüten bir kent. Mardin de öyle olmuş. Bütün mesele, tıkandığı yer siyasetin sığ sularına batmışız. Bizi ötekileştirmek, bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüşüz. Bu kadim kültürün zenginliğini geride bırakmışız, unutmuşuz. Bu yaşadığımız bütün bu yoksullaşmanın, çölleşmenin de nedeni olmuş. Ama umudu büyüten şey de insanların bu tuzağa düşmemesi. O kültürün zenginliğini tekrar idrak ederek korumaya çalışıyorlar. Yani siyasetin bizi sığlaştırdığı, bizi hapsetmeye çalıştığı o alanlara teslim olmuyor Mardinli. Asla enseyi karartmayın. Korkmayacağız, cesur olacağız. Ve bu toprakların olağanüstü potansiyelini, halktan, emekten, demokrasiden, özgürlükten yana kullanacağız.”



“Dünyanın en güzel hediyesini İzmir'den aldık”

CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan da Başkan Soyer ile kentte esnafı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Mardin'in çeşitli yerlerini ziyaret ettik. Sayın Başkanımız Tunç Soyer'e ciddi bir ilgi vardı. Biz başkanımızla gurur duyduk. Başkanımız bize İzmir'den zeytin fidanı getirdi. Dünyanın en güzel hediyesini İzmir'den aldık. Savaşa hayır diyoruz, barışa alkış tutacağız. Demokrasi herkese lazım. Biz, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkını korumak zorundayız” dedi.

Başkan Soyer bugün 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılmak üzere Diyarbakır’a geçti.