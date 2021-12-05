Başkan Soyer: Mersin'den yayılan bu duygu tüm ülkeyi saracak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in belediye başkanları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de düzenlediği mitinge katıldı. Miting sonrası bir değerlendirme yapan Soyer, "Ülkenin içinden geçtiği bu karanlık günleri birlik ve beraberlik ile aşmak zorundayız. Mersin’den yayılan bu duygu eminim tüm ülkeyi saracak" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acil erken seçim isteğiyle yapacağını açıkladığı mitinglerin ilkini Mersin'de düzenledi. Mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine İzmir'in ilçe belediye başkanları da katıldı. "Umut Mersin'den yükseldi" diyerek bir değerlendirme yapan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Yakın tarihte örneğini yaşamadığımız bir ekonomik krizin ortasında umut Mersin’den yükseldi bugün. Bizler de böylesi önemli bir günde İzmir’in Sayın Genel Başkanımızın yanında olduğunu gösterdik. İlçe belediye başkanı yoldaşlarımla birlikte Milletin Sesi’ne ortak olmak çok anlamlı ve önemliydi. Çünkü ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık günleri birlik ve beraberlikle aşmak zorundayız. Ayrışmanın, kutuplaşmanın değil; değişimin, umudun rüzgarı Akdeniz’e her zaman çok yakışmıştır. Mersin’den yayılan bu duygu eminim tüm ülkeyi saracak. Milletin umutlu sesi gelecek güzel günleri şekillendirecek."