Başkan Soyer’den Romanlara ağabey nasihati: Asla birbirinizi incitmeyin, asla bölünmeyin

Roman yurttaşlarla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Romanların demokratik haklarını 14 Mayıs’ta alacağını söyledi. Başkan Soyer, “Demokrasinin yaşamasının garantisi bölünmemek, el ele vermektir. Asla birbirinizi incitmeyin, asla bölünmeyin. Roman Masası’nı güçlendirerek yola devam edeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Roman yemeğinde yurttaşlarla bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki yemeğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ednan Aslan, Millet İttifakı milletvekili adaları, CHP parti üyeleri, muhtarlar, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve roman vatandaşlar katıldı. Yemekte ‘Hasta sana Roman çocuğu’, ‘Romanlar her zaman yanınızda’, ‘Güzel günler göreceğiz, güneşli günler’ sloganları atıldı.

Roman kardeşlerimin hakkını savunacak olan demokrasidir

Programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her birimiz güzel ülkemizin bireyleriyiz. Birbirimizi ötekileştirmeden bu ayrımları aşmamız gerek. Seferihisar’a belediye başkanlığına seçildiğimde bölgedeki Romanların hakkını nasıl gözettiysem Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde de onu yaptım. Romanlar bu toplumun en güzel zenginliğidir. Romanlar hayata renk katar. Maalesef eğitimde, sağlıkta, istihdamda her konuda Romanlar konunun gerisinde kaldı. Romanların haklarını alabilmesi için demokrasiden başka çare yok. 14 Mayıs sabahı Romanlar da hakkını alacak. Bu toplumun en güzel kültürüne sahip Roman kardeşlerimizin hakkını alabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu can bedende olduğu sürece hakkınıza sahip çıkacağım. Roman kardeşlerimin hakkını savunacak olan demokrasidir. Demokrasi olmadan hukuk olmaz. Demokrasi olmadan Roman hakları olmaz. Roman milletvekilleri olmaz. Bu seçim 100 yılın seçimi. Ya bu topraklara demokrasiyi getireceğiz ya da 100 yıl geriye gideceğiz. Aklınızdan bunu çıkarmayın, kendiniz için demokrasiyi getireceksiniz çok az kaldı. Bunu hep beraber yapacağız. Türkiye’nin her yerinde baharlar getirmeye, çiçekler açtırmaya devam edeceğiz. Demokrasinin yaşamasının garantisi bölünmemek, el ele vermektir. Size ağabey nasihati, asla birbirinizi incitmeyin, asla bölünmeyin. Roman Masası’nı güçlendirerek yola devam edeceğiz” dedi.

21 yıllık bu çirkin siyasete son verin

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise konuşmasında, “Bu coşkudan etkilenmemek mümkün değil. Ben her zaman samimi oldum. Roman arkadaşlarımız, AK Parti bugüne kadar aynı vaatleri her seçim döneminde size sundu. Bu demek ki kendi vaatlerini unutuyor. 21 yıllık bu çirkin siyasete son verin. Bize şans verin. Sözlerimizi yerine getirirsek bize tekrar mühür basın ancak vaatlerimizi yerine getiremezsek bize tekrar şans vermeyin. İzmir çok şanslı, böylesine herkesi kucaklayan belediye başkanlarına sahip. İktidar olunca da bu durum katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Birlikte bu yola çıktık

Önümüzdeki seçim sürecinin çok önemli olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Türkiye’nin en büyük ve sizlere en yakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iktidarda görmemiz gerek. Konak ve Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin problemlerini çözmek için hep bir araya geliyoruz. Sizleri görüyor, anlıyor ve dinliyoruz. 14 Mayıs iktidarından sonra da bu böyle olacak. Şuna inanın. Bütün samimiyetimizle sizler için çalışıyoruz. Sizler için çalışan bir kurum daha var. O da CHP. Hepimiz 21 yıllık iktidardan kurtulmak istiyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Birlikte bu yola çıktık. Sizleri çok seviyorum. Roman dostu olmaktan övünen belediye başkanlarıyız. Güzel ülkede güzel yarınlara gitmemiz için Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne çıkarmamız gerek” şeklinde konuştu.