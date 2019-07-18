'Başkanlık sisteminin faturası çok ağır oldu'

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Başkanlık sisteminin bir yıllık faturasının milletimize çok ağır kesildiğini dile getirdiği konuşmasında; işsizlikten taşeron çalışanların mağduriyetine, işçi, esnaf, çiftçi ve besicinin durumundan ülkemizdeki köklü firmaların sürüklenmiş olduğu duruma kadar birçok konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Başkanlık sisteminin bir yıllık faturasının milletimize ağır olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hukuk devleti olan ülkemizin sorunlu kılındığını ifade etti. Gürer, “Gelirimiz eridi, millet fakirleşti. Ekonomiye güven kayboldu, yatırımlar önemli ölçüde durdu. İşçi, esnaf işinden oldu; çiftçi, besici, üretici bitti. Ülke ithal ürüne muhtaç duruma düşürüldü” dedi.

Vatandaş perişan oldu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın sürekli zam gelen ürünlerle gıda harcamalarını kıstığını söyledi. Gürer, “Zamların ardı arkası kesilmedi. Ülkemiz de, yurttaşlar da, şirketler de borca battı. İcra dairelerinde dosya sayıları kabardı. Köklü firmalar dahi kapandı. Faiz lobisi ihya oldu, vatandaş perişan oldu. İşsizlikten kendini yakacak duruma gelenler, intiharlar ve yoksulluk arttı” dedi.

Mutfak yangınından halkın sağlıksız beslenemez hâle gelmesine tepki gösteren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizlik tarihî rekor kırdı. Üniversite mezunu işsiz sayısı 2 milyona dayandı. Taşeronda binlerce işçi işinden oldu. Devlette liyakat sistemi kayboldu. Adaletsiz vergi politikası ücretleri perişan etti. Çalışan mutsuz "İşimden olur muyum?" kaygısında. Düşük ücretle çalışmaya devam ediyor. İşsizi bunalımda” ifadelerini kullandı.