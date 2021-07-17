BU DA HALI TARLASI!
BU DA HALI TARLASI!
0
ESRA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
ESRA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
0
ÇOK GEĞİRİYORSANIZ DİKKAT!
ÇOK GEĞİRİYORSANIZ DİKKAT!
0
KIRMIZI ETTE BUNLARA DİKKAT!
KIRMIZI ETTE BUNLARA DİKKAT!
0

Başkasının arabasında uyurken bulundu, sonrası daha da garip!

Başkasının arabasında uyurken bulundu, sonrası daha da garip!
17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:49

Bursa’da Mustafa Peker (39), sabah işe gitmek için yanına gittiği otomobilinde, kapı kilidini kırıp uyuyakalan kişiyle karşılaştı. Peker’in çağırdığı polis ekipleri tarafından uyandırılan şüpheli, “Ne yapıyorsun burada?” sorusunu “Uyumuşum” cevabını verdi. Polisin serbest bıraktığı şüpheli, Peker’den helallik isteyip bölgeden ayrıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Mustafa Peker, işe gitmek için sitenin bahçesinde park halindeki aracının yanına gitti. Otomobilinin camlarının açık ve kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden Peker, sürücü koltuğunda bir kişinin uyuduğunu gördü. Bu kişinin yanında tornavida ve falçata olduğunu gören Peker, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi şüpheliyi uyandırdı. Karşısında polis ekiplerini görünce neye uğradığını şaşıran şüpheli, ekiplerin “Ne yapıyorsun burada?” sorusunu “Uyumuşum” cevabını verdi. Polis ekipleri GBT sorgunun ardından şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelinin olay yerinden ayrılırken araç sahibi Mustafa Peker'den helallik istemesi dikkat çekti.

‘BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM BEN ŞÜPHELİYİ KALDIRIR GÖNDERİRDİM’

Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Mustafa Peker, “Bu sitede ikamet ediyorum, sabah arabamı kontrol ettiğimde bir kişinin arabamda uyuduğunu gördüm. Ben şahsı tanımıyorum. Yanında çantası vardı polis ekipleri çantayı kontrol etti. Polis GBT’sine baktı, şahsı gönderdi, gitti. Ben de nasıl oldu anlayamadım. Böyle olacağını bilseydim, şüpheliyi kaldırır gönderirdim, kimseyi rahatsız etmezdim” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #araba #araba uyuma #başkasının arabasında uyudu
Önceki Haber
AK Parti'nin tutumu seyyarı üzdü!
Sonraki Haber
Antalya'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü, 5 kişi yaralı
Antalya'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü, 5 kişi yaralı
Antalya'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü, 5 kişi yaralı
0
Halılar günlerce güneş altında bekliyor çünkü...
Halılar günlerce güneş altında bekliyor çünkü...
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 kişi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 16 kişi alacak
0
İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
İletişim Başkanlığı 30 kişi alacak
0
Haliç Üniversitesi 29 akademisyen alacak
Haliç Üniversitesi 29 akademisyen alacak
0
Rize'de selin bilançosu: 6 ölü, 2 kayıp, 236 bina hasarlı
Rize'de selin bilançosu: 6 ölü, 2 kayıp, 236 bina hasarlı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.