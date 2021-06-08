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Başsavcılık'tan Thodex açıklaması: Derhal harekete geçildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin mal varlıklarına el koyma tedbirlerinin geciktiğine ilişkin yapılan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada soruşturma kapsamında kimlik tespitinin ardından derhal harekete geçilerek şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi

Başsavcılık'tan Thodex açıklaması: Derhal harekete geçildi
08 Haziran 2021 Salı 15:50

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Thodex adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın yayın organlarında asılsız haberler yer aldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitini müteakip derhal harekete geçilerek firma sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı vs. malvarlıklarını İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Nisan 2021 tarihli kararıyla el konulmuştur" denildi.


"HABER VE YORUMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin mal varlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi tüm şüpheliler açısından 29 Nisan 2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturmanın da devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında da aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi 20 Mayıs 2021 tarihinde kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Yukarıda izah edildiği üzere adı geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmamız kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
Etiketler; #thodex #thodex mal varlığı #faruk fatih özer
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