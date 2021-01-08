Baştan sonra dehşet olay: Eşini kelepçe takıp dövdükten sonra...

Antalya'da bir kadın, kendisini kelepçe takıp çıplak bir şekilde döven eşini av tüfeği ile öldürdü

Baştan sonra dehşet olay: Eşini kelepçe takıp dövdükten sonra...
08 Ocak 2021 Cuma 12:21

Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde saat 08.00 civarında gerçekleşti. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek'le 12 yıldır evli olan 31 yaşındaki Melek İpek arasında dün gece tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşine kelepçe taktı ve eşini çıplak şekilde saatlerde dövdü.

Gördüğü işkence ve dayaktan vücudunda morluklar oluşan ve gözleri şişen kadın halsiz düşerken, Ramazan İpek ise kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini söyleyerek evden çıktı.

Eve sabah saatlerinde dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli bir şekilde ev tüfeği ile bekleyen Melek İpek'i buldu. Genç kadın, eşini tüfekle vurarak öldürdü sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek İpek'i çıplak ve elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan genç kadına ambulansta müdahale edildi.

Jandarma ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, çiftin iki çocuğu da evden uzaklaştırıldı.

Olayı haber alan çiftin yakınları gözyaşlarını tutamazken, jandarma ekipleri aileleri yatıştırmaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kadın şiddet #kocasını öldürdü
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