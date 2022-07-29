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Batman Üniversitesi 22 kişi alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü 22 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Batman Üniversitesi 22 kişi alacak
29 Temmuz 2022 Cuma 07:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversite ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere ilanda belirlenen;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 21 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.


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