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Batman Üniversitesi 9 kişi alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Batman Üniversitesi 9 kişi alacak
10 Eylül 2021 Cuma 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Batman Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

 

Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.


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