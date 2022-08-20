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Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Batman Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi
statüdedir.


İlan için başvurular 19 Ağustos tarihinde başladı ve 15 gün sürecektir.


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