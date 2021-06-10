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Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Haziran 2021 Perşembe 09:52

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Batman Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği  ile Batman  Üniversitesi Akademik  Yükseltilme ve Atanma  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda Profesör, Doçent  ve  Doktor Öğretim  Üyesi  alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

 


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