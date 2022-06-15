DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
GÖZTEPE'DE ANKERSEN HEYECANI
0
BİR DEVİR KAPANIYOR!
BİR DEVİR KAPANIYOR!
0

Bayburt Üniversitesi personel alacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Bayburt Üniversitesi personel alacak
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 29 (yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 15 Haziran 2022 ile 29 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Mayıs ayında yabancılara 5 bin 962 konut sattık!
Sonraki Haber
Gazi Üniversitesi eleman alacak
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
0
Bakanlığın önüne ambulansı çekmişti. O şoför Bakan Koca ile görüştü
Bakanlığın önüne ambulansı çekmişti. O şoför Bakan Koca ile görüştü
0
TED Üniversitesi 8 kişi alacak
TED Üniversitesi 8 kişi alacak
0
Gazi Üniversitesi eleman alacak
Gazi Üniversitesi eleman alacak
0
Squid Game gerçek oluyor! Ödül ise 77 milyon TL!
Squid Game gerçek oluyor! Ödül ise 77 milyon TL!
0
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.