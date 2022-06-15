Bayburt Üniversitesi personel alacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 29 (yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 15 Haziran 2022 ile 29 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ