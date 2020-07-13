Bayram hazırlığı

Koronavirüs salgınında vatandaşlar için tüm tedbirleri alan Bornova Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda ve Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yerine getirebilmesi için Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratlarıyla birlikte kurban satış ve kesim yerinde incelemelerde bulundu. Işıkkent’te hazırlanan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların yer alacağı alanda hayvanların satış yapılacağı bölümler beyaz çizgilerle belirlendi. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İduğ, satış yerlerine kontrollü giriş sağlanacağını ve kesim yerlerinde randevu sisteminin uygulanacağını ifade etti. Başkan Mustafa İduğ, “Koronavirüs süreci boyunca başarı ile yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buraya gelecek olan besicilerin ve vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurallara uygun şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm düzenlemeleri hazırladık” dedi.

Tedbirler

Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle bu sene farklı tedbirlerin de alınacağı 25 dönümlük alan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar için ayrıldı. Kurbanların bulunacağı alanlarda fiziki mesafeler bırakılırken, içeriye 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Arada 1,5 metre boşluk olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek. İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilirken, maske takma zorunluluğu da olacak. Ayrıca hayvan satış alanlarının uygun noktalarına koronavirüs korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak.

Hazırlıklar yapıldı

Farklı illerden gelen besiciler, barınma ve satışlarını Bornova Belediyesi’nin kurduğu Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda gerçekleştirecek. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların hijyenik koşullarda sunulacağı alanda, içerisinde ve büfenin bulunduğu sosyal hizmet çadırı da yer alacak. Alan, 24 saat boyunca Bornova Belediyesi güvenlik görevlilerinin kontrolü altında tutulurken Bornova Belediyesi ücretsiz veteriner hizmeti de verecek.